Девушка ответила поклонникам на их хейт.

Украинский ресторатор Даша Кацурина ответила всем хейтерам, которым она не нравится. Девушка заявила, что в своих соцсетях будет публиковать все, что захочет, а тем, кому это не по душе, дорога одна - на три буквы.

"Здесь будут мои нерасчесанные волосы, потому что я обожаю свои волосы, и да, я считаю их привлекательными именно в этом виде. Здесь будут ретузы и я в них, потому что это весело. Здесь не будет каждое второе фото с Вовой, чтобы показать вам, как мы любим друг друга. Мы это друг другу показываем. Здесь я буду иногда пытаться выглядеть лучше, чем я есть. Вам лучше либо это принять, посмотреть, какие проекты я делаю с командой, или просто на**й отписаться. Спасибо", - написала Даша в Instagram.

Отметим, ранее Кацурину захейтили в сети за небрежный внешний вид. Поклонникам не понравились нерасчесанные волосы Даши и ретузы, которые едва не спадали с ее бедер.

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Напомним, ранее Даша Кацурина рассказала, что развелась с мужем Михаилом из-за его измены с Надей Дорофеевой и из-за того, что она не давала ему личного пространства. В этот непростой момент рядом с ней оказался Володимир Дантес, который также пережил развод с Дорофеевой.

Со временем друзья поняли, что между ними есть более серьезные чувства. Поэтому и они начали строить романтические отношения.

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