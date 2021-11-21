Певица стала участницей следующего сезона проекта.

Украинская певица и модель Даша Астафьева станцевала первый в своей жизни танец на проекте "Танцы со звездами". Ее партнером стал Антон Нестерко, который рассказал, что секс-дива учится бальным танцам с нуля.

По словам Астафьевой, она очень хочет попасть в следующий сезон проекта, ведь она всю жизнь мечтала танцевать. Также она с юмором добавила, что лучше танцев для нее может быть только секс.

Читайте такжеУкраинская певица откровенно рассказала о сексе после родов: муж посмеялсяТак, на главном танцевальном паркете страны Даша исполнила страстный пасадобль. Стоит отметить, что девушка двигалась достаточно профессионально. Астафьева оказалась очень пластичной и легкой, поэтому сложный пасадобль ей удался.

Отметим, что и зрители, и судьи пришли в восторг от их исполнения. Пара устроила настоящий пожар на паркете "Танцев со звездами". Зрители в зале аплодировали и кричали "Браво!", а судьи предрекли им победу в следующем сезоне.

Напомним, Ксения Мишина грандиозно вернулась на паркет "Танцев со звездами".

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич