Мишина вышла на паркет с Артуром Логаем и Анной Карелиной.

Украинская актриса Ксения Мишина вернулась на шоу "Танцы со звездами". В 12 эфире она вышла на паркет с Артуром Логаем и Анной Карелиной. Отметим, что эта пара с первого эфира завоевывает сердца зрителей и судей. Их номера технически достаточно сложные, ведь они делают много поддержек.

"Артур, я очень хочу, чтобы в этом сезоне победил актер, который сделал себя сам. Я не понимаю, почему к ним пристали с этими поддержками. Возможно, это зависть. Выглядит это круто, и они достойны держать в своих руках кубок", - сказала Мишина.

Читайте такжеМодель после страстного поцелуя с лидером "Бумбокс" рассказала об их отношенияхАртур в свою очередь поблагодарим проект "Танцы со звездами" за то, что благодаря шоу он нашел свою армию поклонников.

"Когда-то я был на дне и был никем, а сейчас в меня верят миллионы людей. Я в шоке. Она (Ксения МишинА, - УНИАН) - первая актриса, которая победила в шоу. Совпадение?", - отметил Логай.

Напомним, ведущая "Танцев со звездами" в прямом эфире встала на колени перед Игорем Ласточкиным.

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Автор: Диана Могилевич