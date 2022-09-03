Известная украинская певица приоткрыла занавес своей личной жизни.

Украинская певица и модель Даша Астафьева в интервью Маше Ефросининой рассказала о том, что сейчас происходит у нее в личной жизни. Знаменитость призналась, что в период полномасштабной войны ей казалось нелепым и неуместным радоваться тому, как о ней заботятся и как ее любят. Поэтому она не хотела делиться этим с публикой.

"Не хочу сказать, что выбивают клин клином, как по классике, но я очень быстро обратила внимание на другого мужчину, который очень неформальным образом привлек внимание к себе. Согласно моему привычному восприятию ухаживаний, я думаю: "Что за чудак?" Все говорят: "Полетели на Мальдивы" или "А хочешь, я тебе это..." А тут человек рассказывает: "А у меня бобер снес дерево, и мы из него сделали такую скамеечку!" Приезжай, посидим... А я сейчас готовлю ужин. Может быть, ты хочешь? Я бы тебя пригласил", - поделилась Дарья. Именно этими моментами мужчина ее и покорил.

Сейчас секс-символ украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева призналась, что наконец-то счастлива.

"Я так мало встречала мужчин, которые сами устраивают свой быт таким уютным и красивым, куда хочется ворваться. Ворваться со своими двумя собаками, навести там шум…", - поделилась звезда.

Напомним, Астафьева рассказала, кто задонатил на помощь ВСУ $60 миллионов.

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