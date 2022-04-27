Модель пока держит в секрете имя нового избранника.

Украинская модель Даша Астафьева призналась, что сейчас ее сердце занято. После разрыва с бизнесменом Артемом Кимом ей удалось встретить мужчины, с которым она чувствует себя любимой.

"После последних моих отношений я сказала, что не буду ничего рассказывать. Но я скажу так: я сейчас очень счастлива. Я чувствую себя любимой и настоящей женщиной", - сказала Даша в программе "Зірковий шлях".

Отметим, Даша Астафьева встречалась с Артемом Кимом 5 лет. Полгода назад стало известно об их расставании.

"Для меня это очень поучительная и хорошая история, потому что это единственные отношения, после которых я осталась в хороших отношениях. Мы как были настоящие друзья, как это выяснилось, что мы больше друзья, чем люди, которые любят друг друга. Это любовь, но это другая любовь. Мы не совсем готовы к продолжению семейных отношений. К сожалению, иногда какие-то плохие события – они могут разрушить и чувства и то, что строилось годами", прокомментировала расставание Даша в интервью Кате Осадчей.

Напомним, ранее Даша Астафьева рассказала, что сделает после окончания войны в Украине.

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