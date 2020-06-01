Даша Астафьева подставила упругие персы львовскому небу (фото)
05:33, 01 июня 2020Звезды
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Даша стоит на балконе одного из отелей.
Даша Астафьева часто позирует для Сони Плакидюк / Фото instagram.com/da_astafieva
Украинская певица и модель Даша Астафьева обнажила тело в объективе камеры фотографа Сони Плакидюк.
Фотография секс-символа украинского шоу-бизнеса появилась на странице у Плакидюк в Instagram.
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Даша стоит на балконе одного из львовских отелей. Путешествие в культурную столицу Украины состоялась еще в феврале, когда на улице шел снег.
Тогда Астафьева делилась результатами сексуальной фотосессии на личной странице в соцсети, а теперь это продолжает делать ее подруга и фотограф Соня.
Как сообщал ранее УНИАН, ранее Плакидюк опубликовала фото, на котором голая Астафьева, едва прикрывшись одеялом, целует свое отражение в зеркале.
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