Даша Астафьева подставила упругие персы львовскому небу (фото)

Даша стоит на балконе одного из отелей.

Украинская певица и модель Даша Астафьева обнажила тело в объективе камеры фотографа Сони Плакидюк.

Фотография секс-символа украинского шоу-бизнеса появилась на странице у Плакидюк в Instagram.

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Даша стоит на балконе одного из львовских отелей. Путешествие в культурную столицу Украины состоялась еще в феврале, когда на улице шел снег.

Тогда Астафьева делилась результатами сексуальной фотосессии на личной странице в соцсети, а теперь это продолжает делать ее подруга и фотограф Соня.

Как сообщал ранее УНИАН, ранее Плакидюк опубликовала фото, на котором голая Астафьева, едва прикрывшись одеялом, целует свое отражение в зеркале.

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