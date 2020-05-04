Полностью обнаженная Даша Астафьева показала ягодицы на фото
16:17, 04 мая 2020Звезды
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Плакидюк опубликовала фото, на котором голая Астафьева, едва прикрывшись одеялом, целует свое отражение в зеркале.
Даша Астафьева раздразнила сеть своими обнаженными фото / Instagram Соня Плакидюк
В который раз певица Даша Астафьева раздразнила сеть своими обнаженными фото.
Снимки появились в Instagram фотографа Сони Плакидюк.
Instagram Соня Плакидюк
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Плакидюк опубликовала фото, на котором голая Астафьева, едва прикрывшись одеялом, целует свое отражение в зеркале. Кадр получился особенно откровенным, и многие пользователи соцсети его раскритиковали за излишнюю откровенность.
"Почему подписавшись на Соню, я все время вижу голую Астафьеву? Мне одной кажется что это уж слишком откровенно?!", - возмутилась одна из подписчиц Плакидюк.
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