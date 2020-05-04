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Полностью обнаженная Даша Астафьева показала ягодицы на фото

16:17, 04 мая 2020
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Даша Астафьева раздразнила сеть своими обнаженными фото / Instagram Соня Плакидюк

Снимки появились в Instagram фотографа Сони Плакидюк. 

Instagram Соня Плакидюк

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Плакидюк опубликовала фото, на котором голая Астафьева, едва прикрывшись одеялом, целует свое отражение в зеркале. Кадр получился особенно откровенным, и многие пользователи соцсети его раскритиковали за излишнюю откровенность. 

"Почему подписавшись на Соню, я все время вижу голую Астафьеву? Мне одной кажется что это уж слишком откровенно?!", - возмутилась одна из подписчиц Плакидюк.

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Теги: #певица#Даша Астафьева