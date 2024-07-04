Звезда рассказала о своей личной жизни.

Известная украинская актриса и телеведущая Дарья Трегубова впервые за долгое время заговорила о личном. Знаменитость призналась, что больше не одинока и рассказала о новом избраннике.

Звезда поделилась, что сейчас ее сердце занято и она находится в отношениях. В ее жизни появился любимый человек, с которым она планирует построить будущее. Трегубова говорит, что бойфренд постепенно занимает ее сердце.

"Сейчас что-то изменилось. Можно сказать, что уже немножко сердце начинают занимать, и достаточно активно", - рассказала актриса.

Однако, кто именно новый возлюбленный Дарьи, она не рассекретила. Ведущая лишь намекнула, что их роман длится недолго. Вероятно, пара недавно начала отношения, которые стремительно развиваются. В дополнение, заметно, с какими эмоциями Трегубова рассказывает о личной жизни, и видно, что она влюблена.

Что известно о Трегубовой

Даша - известная актриса, ведущая, писательница. Она получила известность благодаря своим ролям в телесериалах и фильмах, а также как ведущая различных телевизионных шоу. В частности она вела шоу "X-фактор", "Фабрику звезд", "Битву экстрасенсов". Среди фильмов и сериалов, в которых снималась актриса "Когда мы дома", "На линии жизни", "Большие Вуйки".

Что касается ее личной жизни, то ее знаменитость всегда тщательно скрывала. Она была замужем, но брак длился недолго и в 2011 году Даша развелась с мужем-бизнесменом, имя которого до сих пор неизвестно. Ведущая рассказывала, что проблемы в отношениях начались после рождения дочери Полины.

Напомним, ранее Дарья Трегубова заговорила о возвращении к экс-супругу.

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