Певец не скрывает, что ему было очень трудно молчать о разводе.

Украинский певец Вова Дантес откровенно рассказал о том, почему же он и Надя Дорофеева расстались. По словам артиста, между ними возникли проблемы. Сначала они давали своим отношениям время на "отдых" и жили отдельно, однако потом поняли, что ничего не получится.

В интервью с Машей Ефросининой Дантес вспомнил тот период. Перед началом полномасштабной войны он снимался для ее проекта, однако этот разговор так и не опубликовали. Ефросинина отметила, что уже тогда заметила проблемы в отношениях Дантеса и Дорофеевой.

Так, певица отказалась что-то говорить на камеру об артисте. Кроме этого, сам Дантес выглядил нервным. Уже тогда он понимал, что отношения заканчиваются. Однако рассказывать об этом не стал. Дантес объяснил, почему его брак с Дорофеевой "развалился":

"Вокруг все говорят: "Ой, вы такая идеальная пара, ой, какие у вас идеальные отношения, ой, вы самая красивая пара"... А ты такой думаешь... Затем: "О, вы никогда не ссоритесь на публике"... И ты начинаешь под вот это подстраиваться, смотришь, как там у кого-то. Начинается путаница. Это вообще что происходит между вами, вы классный проект под названием "семья", или вы действительно семья? Это странно".

По словам певца, он не хотел говорить о проблемах публично. Дантес боялся осуждения, а потому он и его уже экс-избранница просто продолжали молчать. Однако после начала полномасштабной войны РФ против Украины они все же решились поделиться новостью о разводе с фанами. По словам Дантеса, он сам писал текст.

"Это невозможно уже. Кроме глобальной трагедии есть еще личная трагедия. Мне нужно было, я буду говорить за себя. Мне кажется, я пытаюсь вспомнить эти ощущения, мне нужно было какое-то бремя, хоть одно, которое я могу разрулить, сбросить с себя.... Хочется от этого избавиться, не хочется врать. Не хочется как-то лицемерить, лгать", - объяснил свое решение певец.

Брак Дантеса и Дорофеевой - что известно

Дантес и Дорофеева познакомились в 2011 году. В 2015 они поженились. Пару называли идеальной. Артисты всегда выглядели счастливыми, фаны не могли нарадоваться их совместным фото. Впрочем, в марте 2022 года Дантес и Дорофеева сообщили, что разводятся.

Впоследствии стало известно, что певица закрутила роман с другом семьи - Мишей Кацуриным. А Дантес через несколько месяцев после того подтвердил, что он в отношениях с бывшей женой нынешнего избранника своей экс-жены - Дашей Кацуриной. В январе 2023 года Дорофеева и Дантес поздравили друг друга с разводом.

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