Благотворительные концерты принесли более полумиллиона гривень.

Украинский певец Владимир Дантес недавно побывал в Израиле, где дал ряд благотворительных концертов. Тур назывался "Доброго вечора! Ми з України". Благодаря этому удалось собрать 548 тысяч гривень в помощь украинцам. Достижениями артист поделился в своем блоге.

Экс-супруг Нади Дорофеевой уточнил, что вырученные деньги пошли на приобретение эвакуационного транспорта, разработку украинского беспилотника "Жебрак 2" для подразделения "Азов", на тактическую медицину для ВСУ.

Также часть средств пойдет на помощь тем мирным людям, которые пострадали от войны.

В общей сложности во время этого тура удалось собрать более 3,3 миллиона гривень. Деньги перевели на счет благотворительной организации "Фонд Маша". Оттуда их потратят на гуманитарную помощь детям.

Напомним, недавно вероятная возлюбленная Дантеса Кацурина рассказала, в какую страну эмигрировала с детьми.

Также УНИАН писал, что Дантес пожаловался на инцидент с россиянами в Израиле. Артист отметил, что россияне даже митинг устроили якобы за их притеснение.

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