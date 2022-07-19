Артист отметил, что россияне даже митинг устроили якобы за их притеснение.

Украинский музыкант Владимир Дантес выступил в Израиле в рамках благотворительном концерта "Доброго вечора, ми з України".

На своей страничке в Instagram он рассказал, что на концерт пришло очень много людей, и все они были с сине-желтыми флагами.

Он поделился, что один из концертов они провели в Хайфе, но там артистов ждал неприятный инцидент. Российская аудитория начала присылать письма, в которых говорилось о том, что украинские артисты разжигают ненависть к россиянам. А позже там прошли митинги в поддержку тех, кого якобы притесняют.

"Ну, понимаете, мы выступаем, собираем деньги для Украины, поддерживаем и общаемся с временно переехавшими. Напоминаем миру, что война продолжается и нужно продолжать делать все, что только можно для победы Украины, приводим факты, показываем происходящее в стране… А после террористического нападения в Виннице они (россияне) совершают митинг, что их притесняют и ненавидят. Как говорят "карма - это с*ка". Она очень быстрая и сильная. Каждого догонит", - написал Дантес.

Напомним, ранее Дантес на сцене поднял флаг Украины и вместе с залом послал Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: