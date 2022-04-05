В марте 2022 года стало известно, что украинские артисты Надя Дорофеева и Владимир Дантес расстались. Это решение они приняли еще задолго до войны.
Как говорил сам Дантес, развод он пережил нормально. Сейчас они с Надей в дружеских отношениях.
И пока поклонники думали-гадали, к кому же могла уйти певица - к артисту Алексею Завгороднему или ресторатору Михаилу Кацурину, в сети появилось красноречивое фото.
Так, поклонники Дорофеевой заметили ее на улицах Барселоны в объятиях... Миши Кацурина. Пара выглядит влюбленной и счастливой.
"О, это уже интересно. Я за них рада", "А как это он в Барселону выехал?", "Интересненько", - пишут пользователи сети.
Вероятно, фото было сделано еще в довоенное время.
Напомним, ранее Позитив проговорился о причине развода Дорофеевой и Дантеса.