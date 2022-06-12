Пара много времени проводит вместе.

Украинский артист Владимир Дантес уже неоднократно показывал в своем Instagram экс-жену ресторатора Михаила Кацурина - Дашу. Поклонники заподозрили, что у них образовался любовный четырехугольник, ведь Наде Дорофеевой приписывают роман с Мишей.

Впрочем, звезды пока никак не комментируют такие предположения поклонников, а лишь подогревают слухи.

В этот раз Дантес обнародовал фото с Дашей Кацуриной и рассказал, как они проводят свое свободное время.

"Сейчас девушки клюют на электрокар только так. Катаю Дашу Кацурину", - подписал снимок артист.

Напомним, ранее Владимир Дантес и экс-жена бойфренда Дорофеевой - Даша Кацурина - засветили одинаковые кольца.

Кроме того, недавно пассия Дантеса раскрыла реальную причину развода с супругом Михаилом Кацуриным.

Вас также могут заинтересовать новости: