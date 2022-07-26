Авторитетный украинский экстрасенс Макс Гордеев дал интервью ведущему "Люкс ФМ" Славе Демину. Слава задал несколько вопросов, которые интересуют его комментаторов. Публика интересовалась не только политическими темами, а и личной жизнью некоторых звезд. Так, у экстрасенса спросили, почему же на самом деле расстались Надежда Дорофеева и Владимир Дантес.
Гордеев рассказал, что ему этот вопрос озвучивают уже не первый раз.
"Не надо было практиковать сексуальные игры вчетвером. Я серьезно говорю. Групповуха не приводит ни к чему. Я это уже смотрел по картам, честно. Меня спрашивала об этом уже одна девушка, репортер. Люди просто попробовали групповушку. А как ты еще можешь объяснить то, что она (Надя, - ред) полюбила одного парня (Михаила Кацурина, - ред), а парень (Вова, - ред) полюбил девушку (Дашу Кацурину, - ред) этого же парня? Так уж сложилось. Были какие-то контакты, совместный отдых, близкое общение, которое это и породило. Однозначно", - прокомментировал Макс.
Однако эксперт не видит никакого хорошего будущего для образовавшихся новых пар.
"Я вижу, что Михаил и Вова очень похожи между собой даже энергетически. Они - "люди мира". Но я на 100% ощущаю, что ни одна из этих пар не сложится. Возможно, мы даже увидим возвращение нашей любимой пары", - резюмировал Макс Гордеев.
Напомним, известный экстрасенс ответил, вырастет ли курс доллара до 50 гривень.
Также УНИАН писал, что Макс Гордеев предвидел увольнение Арестовича. По словам экстрасенса, политик исчерпал кредит доверия.