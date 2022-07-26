Макс Гордеев уверяет, что пара впустила в свою интимную жизнь посторонних людей.

Авторитетный украинский экстрасенс Макс Гордеев дал интервью ведущему "Люкс ФМ" Славе Демину. Слава задал несколько вопросов, которые интересуют его комментаторов. Публика интересовалась не только политическими темами, а и личной жизнью некоторых звезд. Так, у экстрасенса спросили, почему же на самом деле расстались Надежда Дорофеева и Владимир Дантес.

Гордеев рассказал, что ему этот вопрос озвучивают уже не первый раз.

"Не надо было практиковать сексуальные игры вчетвером. Я серьезно говорю. Групповуха не приводит ни к чему. Я это уже смотрел по картам, честно. Меня спрашивала об этом уже одна девушка, репортер. Люди просто попробовали групповушку. А как ты еще можешь объяснить то, что она (Надя, - ред) полюбила одного парня (Михаила Кацурина, - ред), а парень (Вова, - ред) полюбил девушку (Дашу Кацурину, - ред) этого же парня? Так уж сложилось. Были какие-то контакты, совместный отдых, близкое общение, которое это и породило. Однозначно", - прокомментировал Макс.

Однако эксперт не видит никакого хорошего будущего для образовавшихся новых пар.

"Я вижу, что Михаил и Вова очень похожи между собой даже энергетически. Они - "люди мира". Но я на 100% ощущаю, что ни одна из этих пар не сложится. Возможно, мы даже увидим возвращение нашей любимой пары", - резюмировал Макс Гордеев.

Напомним, известный экстрасенс ответил, вырастет ли курс доллара до 50 гривень.

Также УНИАН писал, что Макс Гордеев предвидел увольнение Арестовича. По словам экстрасенса, политик исчерпал кредит доверия.

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