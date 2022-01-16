Обнаженную попу Дантеса Надя прикрыла смайликом.

Украинская певица Надя Дорофеева с самого утра решила порадовать своих поклонников пикантным снимком.

При этом в кадре позировала не она, а ее супруг, артист Владимир Дантес. Молодой человек лежал на кровати спиной к камере. Дантес был полностью обнаженный, а его голые ягодицы Надя решила прикрыть смайликом.

"Тусуюсь с пацанами", - с юмором подписала снимок Дорофеева.

Читайте также"Я вам не скажу": Оля Полякова укатила за границу к загадочному мужчинеОтметим, сейчас супруги отдыхают в Мексике. На днях певица поделилась не только ярким солнечным фото, но и рассказала, как ранее недооценивала себя.

"Я признаюсь, что до сих пор не избавилась от привычки считать себя "хуже других". Конечно, я над собой работаю и хочу, сказать всем кто читает этот пост и видит в нём себя - хватит! По-моему, мы классные. Все мы", - добавила звезда.

Вас также могут заинтересовать новости: