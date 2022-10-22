21 октября украинские артисты выступили в Польше.

21 октября благотворительный тур Верки Сердючки по городам Польши завершился ярким выступлением в Варшаве. До этого Андрей Данилко выступал в Гданьске и Кракове. В Instagram-профиле были опубликованы некоторые фрагменты концерта.

Так, мероприятие открыла украинская певица ROXOLANA. Сердючка исполнила со сцены культовые хиты "Я не поняла", "Dolce & Gabbana", "Гоп-гоп", "Гуляночка", "Є пропозиція", "Хорошо", "Чита-дрита" и другие. Однако особое внимание уделили композиции "Dancing Lasha Tumbai".

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Эту песню Андрей Данилко выпустил в 2012 году, когда принимал участие в Евровидении от Украины. Примечательно, что тогда разгорелся скандал с участием россиян, которые услышали в припеве не "Dancing Lasha Tumbai", а "Dancing Russia goodbye". Сейчас Сердючка именно так и спела.

Также мероприятие посетила певица Джамала, которая пришла на мероприятие в качестве зрителя. Однако "Russia goodbye" в конце пели все вместе.

Напомним, Верка Сердючка прокричала на концерте "Путин, чтоб ты сдох".

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