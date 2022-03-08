Меня удивляют люди, которые одобряют войну, высказался певец.

Украинский певец и шоумен Андрей Данилко (псевдоним Верка Сердючка) гневно прошелся по российским артистам, которые вслед за Кремлем оправдывают войну РФ против Украины.

Об этом говорилось в интервью Дмитрию Гордону.

Данилко отметил, что сейчас у коллег по сцене не может быть никаких "виляний", на какой они стороне: "Сейчас экзамен – и мы увидим, кто есть кто".

"Что я думаю об украинских артистах, выступающих в России? Сейчас та ситуация, когда не может быть виляний", - сказал Данилко.

Он также возмутился позицией некоторых публичных людей, которые вслед за Путиным называют российско-украинскую войну "специальной операцией".

"Меня удивляют люди, которые это одобряют. Я просто в шоке, когда какие-то российские артисты говорят: "Путин прав". Путин прав, что нет городов? Путин прав, что убивают детей? Ну как ты можешь такое молоть?! "Спецоперация", бл***! Какая спецоперация? Но, опять же, это экзамен. Сейчас мы видим, кто есть кто", - высказался Данилко.

Как писал УНИАН, украинский суд разрешил задержать российского певца Николая Баскова для избрания меры пресечения в качестве подозреваемого. Начата процедура объявления его в международный розыск.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подчеркнула, что вскоре Баскова задержат правоохранители той страны, границу которой он пересечет.

Также она порекомендовала россиянину найти юристов, поскольку "первые звонки, которые вы сделаете, результата не дадут".

Ранее Украина запустила официальную процедуру объявления российского режиссера Никиты Михалкова в международный розыск. Кроме того, суд заочно арестовал россиянина-коллаборанта Олега Газманова.

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