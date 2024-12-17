Пара была вместе 17 лет.

Украинский ведущий и ресторатор Даниэль Салем, который в прошлом году объявил о разводе с женой после 17 лет брака, рассказал о разделе общего имущества.

Известно, что с начала полномасштабной войны экс-супруга Мария и их общая 9-летняя дочь Санта-Луна находятся за границей. По словам Салема, они решили продать все имущество, чтобы были средства для жизни за пределами Украины.

"Все было продано сразу. Для начала, для того, чтобы как-то существовать за границей, как-то жить, надо было все продать, чтобы были деньги. Поэтому в Одессе ничего нет, все у нее", - признался Даниэль в интервью программе "Утро в большом городе".

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К слову, Салем объявил о разводе с женой в 2023 году. Причиной расставания стали недоразумения между экс-влюбленными. Даниэль отмечал, что Марии не хватало внимания и у них были ссоры из-за ревности.

Кстати, с начала полномасштабной войны 40-летний мужчина стал на защиту Украины и служит в ВСУ.

Напомним, ранее стало известно, что у Даниэля Салема погиб брат на войне.

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