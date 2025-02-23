Ведущий и военный показал, как провел время с девочкой в Украине.

Известный украинский ведущий, актер, а с 2022 года и военный ВСУ Даниэль Салем поделился новыми кадрами со своей 9-летней дочерью Сантой-Луной. Знаменитость показал, как провел время с девочкой, с которой из-за полномасштабного вторжения россиян в Украину видится очень редко.

Сейчас звездная дочь живет за границей, поэтому у нее нет возможности постоянно быть рядом с папой. По словам шоумена, они видятся с Сантой-Луной лишь два раза в год, из-за чего он очень скучает по родному человеку и ему ее не хватает.

"Не хватает мне тебя, крошка! Два раза в год это так мало! Это 28 дней, из них восемь - это дорога. Так мало. За это время мне нужно успеть быть для тебя папой, другом и примером!" - написал Салем в своем Instagram.

Украинский защитник рассказал, что недавно девочка приезжала к нему в родной Киев. Там они вместе провели более трех недель. На кадрах, которые опубликовал Даниэль, видно, что родные люди много гуляли, развлекались и проводили время с домашними любимцами. Невозможно не заметить, что оба были очень счастливы в это время. Момент прощания с дочерью всегда сложный для ведущего. Именно в это время он испытывает наибольшую боль.

"Каждый километр от тебя усиливает воспоминания о твоей улыбке, смехе, запахе и той самой фразе: "Папуин, я люблю тебя". И я люблю тебя, моя кровь! Но так мало времени!" - поделился актер.

Отметим, что Салем более 17 лет находился в браке с экс-супругой Марией. Но в 2023 году знаменитость сообщил, что они решили развестись. Сейчас Санта-Луна вместе с мамой живет в Европе. Даниэль рассказывал, что причиной разрыва отношений стала постоянная ревность, которую испытывали оба партнера.

Напомним, ранее Даниэль Салем признался, что в начале войны потерял бизнес. До того, как стать военным, ведущий буквально остался без ничего, а сэкономленные деньги отдал дочери.

Вас также могут заинтересовать новости: