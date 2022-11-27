Он вспомнил самый страшный день на войне.

Украинский телеведущий и боец ВСУ Даниэль Салем в программе "Как ты?" с Григорием Решетником рассказал, что едва не погиб на фронте. По его словам, это был самый страшный день за все время войны.

Знаменитость раскрыл подробности, как едва не попрощался с жизнью. Оказывается, что оккупанты окружили их с побратимами позицию. В то время Салем лежал в окопе, и, к счастью, по рации его вовремя предупредили, что враг близко.

"Маленький такой окоп, он закрывал только лежащего меня. В рацию говорят: "День, не волнуйся, все будет ок", а враг вокруг - танковая линия, снайперская, и я посередине на линии обстрела. Надо было дождаться, пока приедет эвакуация, они отстреляются и отступят в другую сторону", - сказал Салем.

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Он добавил, что, если бы вылез из окопа, то погиб бы от пули снайпера. Позже, как рассказал Даниэль, он остался без еды и воды. Боец ВСУ говорит, что если бы россияне подошли к нему вплотную, он бы сорвал чеку и взорвался бы вместе с ними.

"Услышал, что тачка. Думал, если это они, то сейчас сорву чеку и все, п**дец. Но тут вижу, что надо мной склоняется мой командир и говорит: "А что ты думал, мы не вернемся?" Я расплакался. Этим мы и отличаемся от оккупантов, что мы не бросаем своих", - добавил Салем.

Напомним, ранее Даниэль Салем показал, как его встречали в освобожденном Херсоне.

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