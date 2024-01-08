По ее словам, пока она этого не видит по картам Таро.

Ведьма Мария Тихая предсказала будущее хореографа и судьи шоу "Танцы со звездами" Влада Ямы, который в начале полномасштабного российского вторжения с женой и сыном выехал за границу.

Как рассказала ведьма в программе "33 вопроса на Люкс ФМ", пока она не видит возвращения Влада Ямы в Украину. Однако она уточнила, что танцор попытается разрешить ситуацию, которая возникла вокруг его персоны.

"Из-за того, что на него вылился такой масштабный хейт, он будет пытаться урегулировать этот вопрос. Карта "Смерти" - это война, "Двойка пентаклей" - это урегулирование. Возможно, будет какой-то сбор или он будет что-то передавать. Это будет происходить публично", - сказала Тихая.

Отметим, Влад Яма неоднократно сталкивался с хейтом в сети. Пользователи упрекают его в том, что он во время большой войны отсиживается за границей. Сам Влад в основном не комментирует эту тему.

Лишь однажды его попыталась защитить супруга Лилиана. Девушка сказала, что у каждого человека должен быть выбор.

Напомним, ранее Влада Яму "смешали с грязью" за циничный пост. Известный блогер назвал хореографа животным и пожелал ему "гнить в яме" после того, как тот появился в сети после обстрела украинских городов и написал: "Друзья, со мной все норм".

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