Ранее певица обладала более стройной фигурой.

Опальная певица Ани Лорак опубликовала в инста-сториз ролик, на котором бежит вдоль берега моря в раздельном купальнике.

На видео можно рассмотреть фигуру Лорак. Отметим, что ранее звезда была более стройной.

К тому же поклонники недавно заподозрили Ани во лжи. Она показала снимок, который чрезмерно отфотошопила. А вот ее коллега, российский артист Филипп Киркоров обнародовал тот же снимок, только без фотошопа. И там Лорак выглядит значительно крупнее.

Но даже несмотря на это, поклонники все равно восхищаются Ани Лорак. Каждое ее фото вызывает у них восторг и собирает огромное количество "лайков".

Напомним, ранее Ани Лорак разожгла сеть не по-осеннему горячими фото.

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Автор: Диана Могилевич