Валерия Ходос призналась, что ее гонорары сильно упали.

Украинская актриса Валерия Ходос рассказала о заработках во время полномасштабной войны. Звезда сериалов признала, что сейчас артистам трудно зарабатывать на жизнь, ведь съемки возобновились лишь недавно.

"У меня были съемки в Риге. Это украинский продакшн, который выехал туда на время войны, заказчик - украинский канал. Поэтому мы снимали на украинском языке, с украинскими актерами... Сейчас, слава Богу, хочу поддержать всех украинских актеров: не переживайте, понемногу все снимаются, если вы еще не снимаетесь, то скоро-скоро будут съемки", - рассказала Ходос в интервью Алине Доротюк.

По словам актрисы, она уже теряла веру в то, что сможет продолжать работать. Ходос понимала, что из-за войны может остаться без работы.

"Я вообще не верила, что такое может быть во время войны. Я, честно говоря, уже с профессией попрощалась. Какая актерская профессия? Война! Кому она нужна, какие сериалы что это вообще?" - отметила актриса.

Сейчас же, когда Ходос снова начала сниматься, она очень радуется. Актриса признает, что это дает ей вдохновение. Даже несмотря на то, что гонорары сильно упали. Ходос призналась, что ей стыдно говорить о том, насколько снизились ее доходы. По словам актрисы, сейчас она получает 30-40% от того, что зарабатывала раньше.

"Но понимаешь, я ужасно рада. Я знаю, что многих актеров это возмущает и это понятно. Мы так долго шли до какого-то уровня, но, люди, мы вообще не думали что мы будем сниматься! Я получила это предложение, когда я уже просто выгорала. Я начала преподавать с марта, когда началась война. Чтобы держаться на плаву, сначала это были такие волонтерские курсы, я донаты отправляла на армию, потому что еще было за что жить. А за три месяца уже не за что было жить, нужно было работать", - добавила Ходос.

Кто такая Валерия Ходос

Украинской актрисе 36 лет, она родилась в Киеве. Ходос снималась во многих сериалах, таких как "Женский доктор", "Лабиринты судьбы", "Не зарекайся", "Подари мне счастье" и других.

В 2008 году актриса была номинирована на премию "Киевская пектораль" за лучший актерский дебют. В 2018 году Ходос назвали одной из самых высокооплачиваемых актрис Украины.

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