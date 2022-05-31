Телеведущая разозлилась на один из вопросов поклонников.

Украинская телеведущая Леся Никитюк резко ответила поклонникам, которые атаковали ее якобы за увеличенные губы.

Звезда отметила, что сейчас в Украине идет война, она занимается волонтерством и у нее нет времени на эти глупости.

"Несмотря на все эти обстоятельства, в которых мы сейчас живем, некоторым людям хватает смелости писать мне: "О, губы наколола". Бл*ть, что у тебя в голове, одно с другим", - написала Никитюк.

Также она решила добавить нотку юмора в эту ситуацию и написала в инста-сториз: "На гуманитарке нашла ботокс и вколола. Мне же нечем больше заняться".

Отметим, с первых дней войны в Украине Леся Никитюк занимается волонтерством. Она помогает переселенцам, а также вместе с другими артистами выступает для детей, чтобы отвлечь их от войны.

Напомним, ранее в доме Леси Никитюк разместились почти 60 беженцев со своими домашними животными.

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