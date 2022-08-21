В воскресенье, 21 августа, в Киеве провели в последний путь легендарную украинскую актрису и телеведущую.

В Киеве простились с Русланой Писанкой. Актрисы и телеведущей не стало в июле после тяжелой болезни - рака. Ее прах перевезли из-за границы. И вот 21 августа в Спасо-Преображенском соборе состоялся чин похорон.

Коллеги звезды поделились щемящими воспоминаниями о ней, говорится в сюжете ТСН.

Егор Гордеев, работавший с Русей на одной съемочной площадке, говорит, что после ее прихода на шоу "Твой день" все "закрутилось".

"Руся - очень четких оценок, очень четких пониманий, чего она хочет, что ей надо! Она - драматург", - вспоминает Егор.

О своей болезни Писанка коллегам не рассказывала. Как поделилась Людмила Барбир, она ждала возвращения в кадр и имела много планов.

Но Руслана еще вернется к зрителю - с фильмом "Демоны" Натальи Ворожбит, в котором она сыграла главную роль. Кино не успели доснять, но режиссер придумает финал.

"Руся там действительно совсем другая. Я уверена, она вас удивит приятно", - говорит Ворожбит.

Коллеги по театру говорят, что боль утраты легче переживать, если думать, что она просто уехала на гастроли за границу.

"Знаете, как звезда, когда она взрывается, и после нее еще долго-долго идет свет", - сравнивает актер и режиссер Виктор Андриенко Писанку со звездой.

Смерть Русланы Писанки

Напомним, 17 июля стало известно, что украинская телеведущая и актриса кино и театра Руслана Писанка умерла в Германии из-за онкологии.

Позже вдовец Писанки дал первое интервью после трагедии и не сдержал слезы. Он рассказал, что артистка переносила уже шестую химию.

Прощание с ней состоялось в Германии, в городе Кайзерлаутерн. Прах артистки привезли в Украину, а 21 августа с Писанкой простились.

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