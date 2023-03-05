Дом находится посреди леса.

Украинская актриса Наталка Денисенко в начале полномасштабного российского вторжения решила остаться в Украине, а ее супруг Андрей Фединчик и вовсе записался в ряды ВСУ.

До зимы 2022-2023 Наталка вместе с сыном жила в столичной квартире. Однако в связи с постоянными отключениями электроэнергии решила перебраться в загородный дом под Киевом. Актриса уже научилась растапливать камин.

"Мы арендовали дом, потому что я не знала, как будет в квартире, выключали свет. Здесь есть генератор, камин, баня. Арендовала для подстраховки, чтобы пережить зиму", - сказала Денисенко в программе "Невероятная правда о звездах".

Она добавила, что аренда дома ей обходится в 600 долларов (22 тысячи гривень) ежемесячно.

"Никуда не хотела уезжать, хотела быть дома. Муж в ВСУ, и если, не дай Бог, что-то случится, я должна быть рядом. Каждый день мы на связи. Надеюсь, скоро его отпустят", - сказала актриса.

Напомним, ранее звезда сериала "Крепостная" показала мужа с оружием в руках.

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