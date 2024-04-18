Вскоре артистка станет мамой.

Певица Злата Огневич свою личную жизнь держит по семью замками, особенно после разрыва с победителем "Холостячки" Андреем Задворным. Артистка неоднократно говорила, что готова к новым отношениям, однако никаких подробностей не озвучивала.

Сейчас же стало известно, что знаменитость беременна первенцем. Первые слухи появились после одного из концертов Огневич, во время которого она зажигала в черном облегающем комбинезоне, который подчеркнул ее округлившийся животик.

Заметно, что артистка находится уже на внушительном сроке беременности. При этом сама она никак не комментирует свое интересное положение.

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Личная жизнь Златы Огневич

Известно, что артистка несколько раз состояла в отношениях, однако все они были неудачными. Несколько лет назад она стала главной героиней проекта "Холостячка", в финале которого выбрала Андрея Задворного.

Их отношения продлились совсем немного. На пост-шоу стало известно, что Задворный разорвал отношения с певицей. По его словам, у него прошла любовь к ней. Сама Злата очень тяжело переживала их разрыв.

К слову блогер Богдан Беспалов неоднократно высказывался относительно личной жизни Златы. То, по слухам, ей больше нравятся девушки, то у нее есть богатый покровитель.

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