Из-за пандемии коронавируса они не виделись почти год.

Сын украинского танцора Григория Чапкиса Грег прокомментировал брак папы с младшей на 52 года избранницей.

Читайте также"Танцы со звездами 2020": победители прокомментировали свой триумф на шоу (фото, видео)Об этом идёт речь в "Светской жизни".

Грег прилетел к отцу в Украину из Америки. Из-за пандемии они не виделись почти год.

"Я не мог дождаться, когда я сюда доеду и просто почувствую момент с моим папой. Этот сюрприз удался, я очень рад. Радуюсь, что я попал из своего американского мира в его, в шоу, которое он очень любит. Вся наша семья – мы все танцоры, мы хотим, чтобы он просто нами гордился и мне просто приятно было, что я попал на шоу, с ним сидел рядом. Я никогда этого не забуду и он тоже", - рассказал .Грег

Также отец и сын прокомментировали слухи об их напряженных отношений.

"У нас не было ссоры. Я исповедуюсь сейчас. Я был очень плохим отцом. В каком смысле – это был как раз пик ансамбля Вирского. По 4-6 месяцев в году гастролировали с женой. И его воспитали другие люди", - сказал хореограф.

Со своей стороны, 41-летний сын легендарного танцовщика прокомментировал слухи о том, что дети не поддерживают брак 90-летнего Чапкиса с молодой избранницей.

"Мы рады, мы очень рады за то, что у тебя есть человек, который за тобой ухаживает, любит, ждет дома и готовит кушать. И мы все время были рады. Не было ссоры. Мне кажется, что действительно коронавирус меняет всех нас. Мы все немного волнуемся, очень сложно, что я живу на другом конце света, но как стараюсь, приезжаю. Как видите, даже в коронавирус нахожу время приехать сюда и удивить моего папу", - сказал Грег.

Что известно о браке Чапкиса

Хореограф Григорий Чапкис в 2020 году женился в четвертый раз. Имя жены неизвестно. Она моложе Чапкиса на 52 года.

В суперфинале шоу "Танцы со звездами" устроили сюрприз для судьи проекта Григория Чапкиса — неожиданно на шоу прилетел из Америки его сын Грег.

В 2019 году во время полуфинала "Танцев со звездами" 89-летний Григорий Чапкис рассказал о своей новой подруге, которая присутствовала в зале.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН