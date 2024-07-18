Артистка во время одного из выступлений исполнила новую украинскую композицию.

Знаменитая латвийская певица Лайма Вайкуле, которая много лет гастролировала по России, но стала на сторону украинцев после 24 февраля 2022 года, планирует представить новую украиноязычную песню на фестивале в Юрмале. Артистка уже выступала с треком, которым разозлила россиян. Теперь она объяснила, почему решила спеть на украинском.

По словам знаменитости, она захотела попробовать что-то новое для себя. Исполнительница пела на разных языках, в частности, на французском, русском, английском, латышском, но на украинском никогда. Вайкуле рассекретила, что на фестивале она исполнит песню в дуэте с украинским артистом Николаем Трубачем.

"Очень красивая песня. Я буду петь ее вместе с Николаем Трубачем. Я уже порепетировала в Литве. Думаю, что это будет хит. Я очень боялась петь на украинском, потому что это всегда страшно. На украинском я не пела. В чем счастье? В том, что мы можем быть разными и петь на разных языках. Я очень рада, такая гордая", - отметила Лайма.

Текст к песне писала не певица. Она призналась, что композицию создал специально для нее композитор, но его личность не раскрыла. Звезда говорит, что "была в восторге", когда впервые увидела текст трека.

В дополнение, Вайкуле высказалась об украинских музыкантах. Певица заявила, что именно в Украине всегда были лучшие артисты.

"Лучшие музыканты всегда были в Украине. Для меня было открытием столько певцов, когда я пела на какой-то площади, и сидела в гримерке, и слышала, что один лучше другого. Невероятно пели вживую, и не нужно просто рот открывать, они могут", - добавила исполнительница.

К слову, свою проукраинскую позицию Лайма продемонстрировала еще в 2018 году. Тогда звезда отказалась выступать в аннексированном Крыму даже за большой гонорар. В начале полномасштабного вторжения она публично осудила путинский режим и отреклась от РФ. Людей, у которых нет собственной позиции, она назвала "идиотами".

Напомним, ранее Лайма Вайкуле ответила, при каком условии выступит в России.

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