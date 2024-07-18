Знаменитая латвийская певица Лайма Вайкуле, которая много лет гастролировала по России, но стала на сторону украинцев после 24 февраля 2022 года, планирует представить новую украиноязычную песню на фестивале в Юрмале. Артистка уже выступала с треком, которым разозлила россиян. Теперь она объяснила, почему решила спеть на украинском.
По словам знаменитости, она захотела попробовать что-то новое для себя. Исполнительница пела на разных языках, в частности, на французском, русском, английском, латышском, но на украинском никогда. Вайкуле рассекретила, что на фестивале она исполнит песню в дуэте с украинским артистом Николаем Трубачем.
"Очень красивая песня. Я буду петь ее вместе с Николаем Трубачем. Я уже порепетировала в Литве. Думаю, что это будет хит. Я очень боялась петь на украинском, потому что это всегда страшно. На украинском я не пела. В чем счастье? В том, что мы можем быть разными и петь на разных языках. Я очень рада, такая гордая", - отметила Лайма.
Текст к песне писала не певица. Она призналась, что композицию создал специально для нее композитор, но его личность не раскрыла. Звезда говорит, что "была в восторге", когда впервые увидела текст трека.
В дополнение, Вайкуле высказалась об украинских музыкантах. Певица заявила, что именно в Украине всегда были лучшие артисты.
"Лучшие музыканты всегда были в Украине. Для меня было открытием столько певцов, когда я пела на какой-то площади, и сидела в гримерке, и слышала, что один лучше другого. Невероятно пели вживую, и не нужно просто рот открывать, они могут", - добавила исполнительница.
К слову, свою проукраинскую позицию Лайма продемонстрировала еще в 2018 году. Тогда звезда отказалась выступать в аннексированном Крыму даже за большой гонорар. В начале полномасштабного вторжения она публично осудила путинский режим и отреклась от РФ. Людей, у которых нет собственной позиции, она назвала "идиотами".
Напомним, ранее Лайма Вайкуле ответила, при каком условии выступит в России.