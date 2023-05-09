Певице не нравится номер, с которым она выступила в 2006 году.

Известная украинская певица Тина Кароль призналась, что стесняется своего выступления на Евровидении в 2006 году. Тогда она представляла Украину с песней Show Me Your Love.

Как оказалось, сейчас Кароль не в восторге от того номера. Когда певицу пригласили на Евровидение в Ливерпуле, где она будет выступать в качестве приглашенной звезды, ей было неловко. Звезда сразу поняла, что ей придется снова петь эту песню.

"Это был 2006 год, когда я стояла на этой сцене. Начало карьеры, это человек такой, я о себе со стороны буду говорить. Я не то чтобы не люблю это выступление, а стесняюсь, потому что там такой гротеск... Это мой комплекс неполноценности. Когда я получила приглашение, я подумала: "Боже, это надо петь эту песню". Я сразу спросила: "А можно другую песню спою?" - рассказала Кароль в эфире программы "Министерство премьер" на М1.

Певице отказали, поэтому она решила переделать номер. По словам Кароль, она хочет дать выступлению новую "фишку". В песне изменилась аранжировка, однако все секреты звезда пока не раскрывает.

Также Кароль рассказала, мерила ли она платье, в котором выступала на сцене Евровидения в 2006 году. Коротенькое белое платье, как оказалось, "налезло" на певицу даже спустя столько лет. Впрочем, звезда решила заменить концертную одежду, ей сшили современное красное платье.

Выступление Кароль на Евровидении-что известно

В 2006 году Тина Кароль выступила на сцене Евровидения. Она представила Украину с песней Show Me Your Love. Певица получила седьмое место. Для выступления она выбрала короткое платье и высокие сапоги с узорами.

В этом году Кароль будет выступать в Ливерпуле. Певицу пригласили на конкурс в качестве гостя. Ранее она уже показывала, в чем будет выступать на Евровидении.

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