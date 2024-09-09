Вадим Олейник ответил, кто отговорил его выступать в России.

Экс-участник группы "ДиО.Фильмы", украинский певец Вадим Олейник выдал правду о Филиппе Киркорове, который много лет назад обещал ему "золотые горы" в российском шоу-бизнесе. Артист ответил, кто отговорил его работать в стране-агрессоре.

Как известно, Олейник выступал в дуэте с Владимиром Дантесом. Они были популярными в Украине исполнителями и создали группу "ДиО.Фильмы". Однако в 2015 году коллектив распался. Тогда перед Вадимом встал выбор: строить карьеру в Украине или уехать в РФ.

Певец остался на родине. Он признался, что 9 лет назад на его решение повлиял артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки. Тогда он посоветовал молодому исполнителю остаться и убедил, что Олейник сможет стать успешным здесь.

"Это был 2015 год, когда я собирался ехать на "Новую волну". Я не поехал в Сочи. Я тогда очень круто пообщался с Андреем Данилко. Он мне сказал, что если ты хочешь делать карьеру в Украине, то делать ее в Украине, если у тебя получится в плане песен, то у тебя получится везде, а если ты поедешь в Сочи, оно тебе ничего не даст, ты опорочишь свое имя. Он спросил, планирую ли я возвращаться. Я сказал, что, конечно, хочу в Украине жить. Тогда смысла уезжать нет. Я решил, что буду делать свою карьеру именно в Украине", - поделился Вадим.

Артист вспомнил слухи, что к распаду группы якобы причастен путинист Филипп Киркоров. Он опроверг эту информацию, но добавил, что россиянин действительно обещал ему и Дантесу "золотые горы". Киркоров хотел продюсировать дуэт. Однако ничего из обещанного фанат Путина не выполнил и просто, как говорит Вадим, морочил молодым певцам головы.

"Киркоров хотел когда-то продюсировать группу "ДиО.Фильмы". Это все были только разговоры. Никто ничего не делал. Он вообще не придерживался никаких обещаний, а потом мы поняли, что это все был просто блеф. Он своего слова не сдержал, потому что ему не было интересно делать из нас звезд. Он просто хотел с нами поиграть и на этом все. Это была манипуляция нами, но мы не повелись", - добавил Олейник.

Напомним, ранее Вадим Олейник рассказал об алкогольной зависимости.

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