Вадим Олейник ответил, как злоупотребление портило ему жизнь.

Украинский певец, экс-участник группы "ДиО.Фильмы" Вадим Олейник откровенно рассказал о пристрастии к алкоголю. Артист объяснил, как плохие привычки повлияли на его жизнь.

По словам исполнителя, негативной стороной славы для него стали различные публичные мероприятия. Именно во время них Вадим часто злоупотреблял алкоголем. Следовательно, в нетрезвом состоянии у Олейника развязывался язык и он рассказывал много лишнего.

"Неудобно - это когда я иногда накидывался на каких-то там тусовках и потом мне становилось очень стыдно за то, что я очень много ляпал языком того, чего не надо", - поделился артист.

А что касается запрещенных наркотических веществ, то Олейник отметил, что никогда не употреблял ничего подобного. Он говорит, что его всегда пугали наркотики. В то же время не скрывает, что к алкоголю относится по-другому, и были времена, когда он мог выпить очень много.

"Честно говоря, у меня почему-то так сложилось, возможно, действительно эта сельская натура, она повлияла на то, что я мог пить очень много алкоголя, но вообще не пробовал какие-то наркотики. Все это прошло очень далеко от меня, потому что я постоянно думал о том, что мне непонятно то, что будет происходить с моим организмом после этого, и это меня очень сильно пугало", - рассказал певец.

Напомним, ранее Вадим Олейник назвал двух артистов, которые отказали ему ехать в РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: