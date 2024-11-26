Бывший муж Ани Лорак показал свою новую девушку (фото)

У Мурата Налчаджиоглу насыщенная личная жизнь.

Бывший муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, засветился в компании своей новой спутницы. Они вместе посетили светское мероприятие, посвященное выходу новой коллекции одежды.

Пара позировала в одном из заведений, сидя за столом. Перед ними лежал огромный букет роз, который Налчаджиоглу вероятно подарил своей избраннице.

Интересно, что сам Мурат после двух разводов и скандального расставания с Анастасией Фокси не стал публиковать это фото. Однако дизайнер Эллая Рукосса в своих соцсетях опубликовала видео с вечеринки, на котором бизнесмен и засветился со своей спутницей.

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Личная жизнь Мурата Налчаджиоглу

Мурат был женат на Ани Лорак. Вместе с ней он воспитывает дочь Софию. Однако артистка неоднократно говорила, что муж ей изменял, поэтому они развелись.

Затем он женился на визажисте Лилии. Вскоре пара рассталась, так и не назвав причину развода.

После этих отношений он закрутил новый роман с моделью Анастасией Фокси. Изначально они позиционировали себя как идеальную пару, но вскоре Фокси выдала шокирующую информацию об отношениях с Муратом. Более того, она сказала, что делала от него аборт.

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