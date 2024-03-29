Пара была в браке меньше года.

Вторая жена турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу - Лилия Реус - теперь официально разведена. Об этом она сообщила у себя в Instagram.

Долгое время подробности завершения отношений экс-супруги не раскрывали. Они также не называли причину этого решения, а сама Лилия лишь лаконично комментировала, что в жизни бывает все. А вот Мурат писал, что его в этих отношениях использовали и унижали.

Однако вчера, 28 марта, девушка таки подтвердила свой новый статус и заявила, что свободна.

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"Я официально разведена. На этом все ... The end! От себя хочу добавить: берегите друг друга, цените друг друга и не повторяйте чужих ошибок! И пусть Бог оберегает вас и направляет на праведный путь", - написала Лилия.

Что известно об отношениях Мурата Налчаджиоглу и Лилии Реус

Мурат и визажистка Лилия пробыли в браке меньше года. Затем появились слухи об их разводе, а экс-влюбленные сразу удалили из соцсетей любые совместные фото. Мужчине начали писать негативные комментарии, однако он попросил с пониманием отнестись к его личной жизни. Позже он показал новую возлюбленную модель Анастасию, с которой отдыхал за границей и даже уже успел сделать ей предложение.

Напомним, недавно новая избранница Налчаджиоглу обматерила его в прямом эфире и быстро удалила видео.

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