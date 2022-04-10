До осени 2022 года мероприятий у "голубки мира" нет, а осенние концерты запланированы только за границей.

Певица Ани Лорак, которая последние годы живет и работает в России, назвала новые даты своих ближайших концертов. Артистка, которая не высказала свою позицию касательно войны в Украине, не планирует выступать в РФ в ближайшее время.

Об этом стало известно исходя из афиши на официальном сайте Лорак.

Так, на сайте сказано, что ближайшие концерты состоятся в Германии и Чехии не раньше октября текущего года.

Ранее Лорак планировала выступать 28 апреля в Москве и 26 июня в Санкт-Петербурге. Кроме того, были анонсированы и концерты в Украине - 20 мая "голубка мира" планировала выступать в Харькове, 22 мая – в Запорожье, 23 мая – в Херсоне.

Отметим, опальная певица Ани Лорак с 2014 года активно гастролировала в России, а затем и вовсе перебралась туда жить. Несмотря на то, что Лорак родилась и выросла в Укарине, с 24 февраля 2022 года после полномасштабного нападения РФ на нашу страну, от артистки не было ни одного высказывания своей позиции на этот счет.

Как ранее писал УНИАН, певица Оля Полякова раскритиковала данную позицию и заявила, что "не выйдет сидеть ж*пой на двух стульях".

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