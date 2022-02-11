Дизайнер Анна Андрийчук и музыкант Алексей Завгородний расстались в 2021 году.

В 2021 году слухи о том, что участник группы MOZGI Позитив разводится со своей супругой Анной Андрийчук подтвердились. Для обоих партнеров это расставание было тяжелым.

Сейчас дизайнер Анна Андрийчук рассказала, как они с Алексеем пытались спасти брак.

В интервью программе ЖВЛ Анна рассказала, что предпосылки к разводу появились еще несколько лет назад. Тогда супруги решили предпринять какие-то меры и на время разъехались. Тем не менее, это не дало желаемого результата - брак сохранить не удалось. Зато оба партнера поняли - им хорошо отдельно.

"Мы были вместе, но жили в разных местах. У нас был новый период. Мы ездили отдыхать вместе. Проводили вместе время. Просто пожив некоторое время отдельно, мы поняли, что лучше быть счастливыми отдельно. Мы с ним встретились, много плакали. Но мы понимали, что нам нужно отпускать друг друга", — поделилась Анна.

Андрийчук также прокомментировала слухи о том, что супруги решили разойтись якобы из-за измены Позитива. Поговаривали, что он был неверен своей жене во время репетиций на проекте "Танцы со звездами" - якобы ходил налево к своей партнерше Юлии Сахневич. Однако Анна уверяет - это всего лишь слухи. На самом же деле они просто "переросли друг друга" и решили идти своими дорогами.

"Просто у нас стали разные интересы, мы переросли друг друга. Поэтому захотелось уже каждому идти в свои какие-то ниши", — объяснила Андрийчук.

Сейчас Анна не скрывает - иногда пересекается с бывшим мужем. Прошло еще не так много времени, однако к теме развода она уже относится более спокойно, осталась с Позитивом в приятельских отношениях.

Новые отношения начинать пока не пыталась, но уже готова к ним. Несмотря на то, что после развода с Алексеем Завгородним Анна так и не сходила ни разу на свидание, в планах все же впустить в свое сердце новую любовь.

"У меня есть прекрасный дом, есть прекрасный бизнес, есть семья, друзья, собачка. У меня все классно, все хорошо. И только сейчас на 103 процента я понимаю, что уже готова к отношениям. Мое сердце открыто", — поделилась Анна.

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