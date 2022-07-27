Слухи о том, что пара рассталась, ходят последние несколько месяцев.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Вера Брежнева не смогла оставаться в стороне и поехала волонтерить, помогать беженцам, уехавшим из-под обстрелов.

Незадолго после этого в сети начали распускать информацию о том, что она якобы рассталась с Константином Меладзе на почве его политических взглядов. Некоторые говорили, что композитор якобы вернулся к своей бывшей супруге Яне Сумм.

В комментарии росСМИ Яна отметила, что действительно виделась со своим экс-супругом в Италии, однако встреча длилась не больше 15 минут - она забирала у Константина свою дочь Лию. По словам женщины, сейчас у Веры и Константина все в порядке.

"Я давно не в Италии. Там у Кости гостила наша младшая дочь, и я приезжала, только чтобы забрать Лиечку. Виделись мы буквально 15 минут в аэропорту. Костя был один, без Веры. Знаете, я не лезу в чужую личную жизнь и даже с детьми это не обсуждаю. Я не знаю, как там у них было раньше, как стало сейчас. Но по моим наблюдениям, все у них в семье в порядке", – прокомментировала экс-супруга Константина Меладзе, с которой он развелся в 2013 году.

Напомним, недавно Вера Брежнева без фильтров показала, как изменилась за время войны.

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