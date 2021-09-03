Бывшая жена Дзидзьо / фото instagram.com/slavia_official
Бывшая жена украинского певца Дзидзьо, певица Славия (настоящее имя – Ярослава Притула) снялась в новом шоу.
Несколько фото со съемок она опубликовала в своем Instagram.
"Завтра выйдет в эфир популярное реалити-шоу с моим участием. Три героини, три участницы. Мы такие разные… И хоть это одни из самых тяжелых (после X-Фактора, где нас будили среди ночи, с камерой, и светом в глаза) съемок, как морально, так и физически – получила удовольствие", – написала она.
"P.S. Иногда бывает и шампанское, но на этот раз в бокалах живчик", – добавила певица.
Бывшая жена Дзидзьо снялась в шоу / фото instagram.com/slavia_official
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