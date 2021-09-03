Певица рассказала о съемках нового шоу.

Бывшая жена украинского певца Дзидзьо, певица Славия (настоящее имя – Ярослава Притула) снялась в новом шоу.

Несколько фото со съемок она опубликовала в своем Instagram.

"Завтра выйдет в эфир популярное реалити-шоу с моим участием. Три героини, три участницы. Мы такие разные… И хоть это одни из самых тяжелых (после X-Фактора, где нас будили среди ночи, с камерой, и светом в глаза) съемок, как морально, так и физически – получила удовольствие", – написала она.

"P.S. Иногда бывает и шампанское, но на этот раз в бокалах живчик", – добавила певица.

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Автор: Катерина Шварц