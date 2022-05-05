Развод звездной пары становится скандальным.

Недавно стало известно о разводе украинского актера Дмитрия Ступки и модели Полины Логуновой. В недавнем интервью Дмитрий рассказал, что инициатором разрыва была именно Полина, так как у нее появился новый возлюбленный-американец.

Тогда же актер рассказал, что очень тяжело переживал это, а также он часто плакал из-за того, что не сможет ежедневно видеться с дочерью Богданой. Реакция Полины на такие слова экс-мужа не заставила себя долго ждать.

Она написала, что если раскроет настоящую правду об их разводе, то это уничтожит карьеру Ступки.

"Если я назову реальную причину развода, это уничтожит твою карьеру. Если я добавлю фото – это уничтожит тебя как личность. Если я добавлю счета помощи тебе после всего... Я думала, ты мудрее, я не разрушала твою жизнь после пережитого. Ты решил осквернить мое имя. У тебя всегда были плохие советчики", – написала Логунова.

Напомним, ранее Дмитрий Ступка раскрыл всю правду о разводе с Логуновой.

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