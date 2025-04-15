Девушка поделилась романтическими снимками в сети.

SMM-менеджер и участница шоу "Холостяк-13" Ксения Щербач впервые показала лицо своего избранника.

Романтическими фото с любимым она поделилась в Instagram. На кадрах девушка нежно обнимает мужчину и целуется с ним.

"Когда мы познакомились, я даже представить не могла", - подписала снимки Ксения и добавила смайлик в виде сердечка.

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Однако, как зовут бойфренда и сколько они уже вместе - Щербач не отметила.

Кстати, на пост-шоу девушка признавалась, чем занимается ее избранник. О нем и отношениях экс-участница проекта тогда говорила так:

"Я очень счастлива. Сейчас он моя большая опора. Он работает в рекламе, занимается бизнесом - у него своя компания".

Реакция сети

Подписчики и другие участницы реалити "Холостяк" засыпали комплиментами девушку и пожелали ей счастья:

"Что-то на сладком"

"Ну, такие уже"

"Ай, глаза как светятся! Сразу все понятно"

"Какие вы красивые!"

"Такие счастливые! Берегите свои чувства".

К слову, Ксения участвовала в 13 сезоне шоу "Холостяк", где главным героем был ветеран войны Александр "Терен" Будько. Она покинула реалити в пятом выпуске.

Напомним, ранее участница "Холостяка" рассказала, что происходит на шоу после церемонии роз.

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