SMM-менеджер и участница шоу "Холостяк-13" Ксения Щербач впервые показала лицо своего избранника.
Романтическими фото с любимым она поделилась в Instagram. На кадрах девушка нежно обнимает мужчину и целуется с ним.
"Когда мы познакомились, я даже представить не могла", - подписала снимки Ксения и добавила смайлик в виде сердечка.
Однако, как зовут бойфренда и сколько они уже вместе - Щербач не отметила.
Кстати, на пост-шоу девушка признавалась, чем занимается ее избранник. О нем и отношениях экс-участница проекта тогда говорила так:
"Я очень счастлива. Сейчас он моя большая опора. Он работает в рекламе, занимается бизнесом - у него своя компания".
Реакция сети
Подписчики и другие участницы реалити "Холостяк" засыпали комплиментами девушку и пожелали ей счастья:
- "Что-то на сладком"
- "Ну, такие уже"
- "Ай, глаза как светятся! Сразу все понятно"
- "Какие вы красивые!"
- "Такие счастливые! Берегите свои чувства".
К слову, Ксения участвовала в 13 сезоне шоу "Холостяк", где главным героем был ветеран войны Александр "Терен" Будько. Она покинула реалити в пятом выпуске.
Напомним, ранее участница "Холостяка" рассказала, что происходит на шоу после церемонии роз.