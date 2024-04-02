Они дружат много лет.

Известная украинская актриса и ведущая Елена Кравец рассказала о встрече с Еленой Зеленской, которую не видела за период войны.

Они уже много лет дружат, однако из-за занятости никак не удавалось провести время вместе. Но недавно женщины наконец смогли обняться и быстро поговорить.

"После трех лет как мы не виделись, была такая возможность встретиться. Моя Маша, дочь, она была ведущей подкаста снятого в рамках программы "Ти як?" и героинями этого подкаста была 7-летняя Полина и Елена Зеленская. Я пришла, мы быстро обнялись, как дети, как все и поехали", - вспомнила Елена в программе "ТУР ЗІРКАМИ на Люкс ФМ".

Что известно о дружбе Елены Кравец и Елены Зеленской

Женщин объединяет почти 30-летняя дружба. Кравец начинала карьеру юмористки вместе с Владимиром Зеленским в Криворожском КВН. Именно там состоялось знакомство будущих подруг. Зеленская в то время писала шутки для команды и помогала актерам "Квартала 95".

Затем Кравец стала крестной мамой первой леди, а муж актрисы покрестил дочь Зеленских - Александру. Однако с начала войны они редко видятся, поэтому юмористка очень скучает по ним и мечтает наконец встретиться после победы и обняться.

Напомним, ранее актриса рассказывала, что изменилось в Елене Зеленской во время войны.

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