Ведущая не могла сдерживать эмоции и признала, что она очень растрогана.

Юмористка и телеведущая Елена Кравец расплакалась прямо перед камерами. Это произошло в новом выпуске ее шоу "Тихий вечір". Звезда не могла сдерживать эмоций, когда слушала гостя своего проекта - ведущего Тимура Мирошниченко.

Артист рассказывал Кравец о своем приемном сыне, 2-летнем Марселе, которого он и его жена недавно забрали из детдома. Мирошниченко отметил, что мальчик даже не умел проявлять эмоции.

"Он вообще не улыбался. Он даже когда падал и бился головой, не издавал ни звука", - признался ведущий.

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Эти слова настолько поразили Кравец, что она начала плакать. Скрыть слезы не получилось, поэтому ведущая дала понять, что ей очень грустно. Потом она попыталась взять себя в руки, но ей все равно приходилось вытирать слезы.

"Фух, Тимур, ну растрогал меня. Это же болезненная тема", - призналась Кравец.

Впрочем, Мирошниченко исправил ситуацию. Он поддержал Кравец и начал рассказывать хорошие истории о сыне, которые дают понять, что все плохое, что было у него, уже позади. Ведущий отметил, что сейчас мальчик улыбается и радуется жизни.

Напомним, ранее жена Мирошниченко впервые рассказала о матери своего приемного сына. Как оказалось, женщина даже не знала, что беременна. От ребенка она отказалась еще в родильном.

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