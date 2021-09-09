Ведущая получила травму еще в детстве.

Известная ведущая Лидия Таран рассказала о своем шраме на лице. Звезда "1+1" раскрыла историю возникновения травмы, которую она получила еще в детстве.

Таран поделилась этим со своими фанатами в Instagram.

Ведущая решила пообщаться с поклонниками и оставила в своих Stories окно для вопросов. Один из пользователей поинтересовался, почему у Таран есть шрам между бровями. Звезда не обиделась на вопрос, потому что этот шрам совсем не портит ее вид.

Таран призналась, что получила досадную травму в детстве. Шрам остался после того, как она каталась на коньках.

"Думала, его не видно. В детстве каталась на коньках, и соседский мальчик неудачно сделал ласточку. Было темно. Дальше плохо помню, но коньки мама выбросила в окно", - рассказала ведущая.

Фанаты оказались на удивление внимательными, ведь шрам очень трудно заметить. Между бровями Таран действительно есть след от травмы, но он настолько мал, что на него мало кто обращает внимание. Звезда часто бывает в кадре, поэтому шрам всегда удачно скрывается макияжем.

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Автор: Полина Кузенко