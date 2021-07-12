Лидия Таран рассказала о важности следить за своим здоровьем.

Украинская телеведущая Лидия Таран оказалась на больничной койке.

В инста-сториз она рассказала, что в Киеве есть много хороших клиник. Также она отметила, что ей сделали хороший наркоз. При этом она не назвала диагноз, который ей поставили врачи.

"В Киеве много хороших клиник, а наркоз - песня. Как на море побывала", - написала Таран.

Также Лидия сказала, что уже чувствует себя хорошо, и даже вернулась домой. И уже может позволить себе выпить чашечку кофе.

"Знаете, какой кайф пить кофе дома, когда официально разрешили... какое это удовольствие, какое счастье. Люди, будьте здоровы и пусть нам ничего не запрещают, чтобы нам можно было делать все, что мы захотим. Здоровья нам", - добавила Лидия.

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Автор: Диана Могилевич