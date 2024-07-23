Александр Злотник рассказал об общении с артистом.

Известный украинский композитор Александр Злотник, который ранее высказался о Ротару и Пугачевой, рассказал о дружбе с российским артистом Иосифом Кобзоном. Автор песен ответил, как стороннику кремлевской политики удалось стать гражданином Украины.

Злотник поделился, что более 3 десятилетий они дружили с Кобзоном. Однако после трагических событий на Евромайдане в 2013-2014 годах их общение оборвалось.

"Да, он был моим другом и остается им в памяти. Но в последние годы его жизни мы не поддерживали никаких контактов. Я перестал звонить, он тоже молчал", - рассказал композитор в интервью для OBOZ.UA.

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Что касается пророссийской позиции Иосифа и поддержки Кремля, Александр считает, что на самом деле артист пошел на сговор с оккупационными властями не по собственной воле:

У меня когда-то Катя Осадчая брала интервью во время моего концерта во Дворце "Украина", тоже спрашивала о дружбе с Кобзоном. Я сказал, что, по моему мнению, его позиция относительно Украины - вынужденная, потому что жил в такой стране и с таким президентом, что иначе не мог. Кроме концертной деятельности, у него был колоссальный бизнес. И это все было бы моментально уничтожено, если бы повел себя по-другому. Он знал мою позицию - за независимую Украину.

Также Злотник рассказал, как Кобзон получил украинский паспорт. По его словам, в свое время путинист ездил с концертами в рамках предвыборной кампании партии "За единую Украину". Именно тогда он и стал гражданином Украины, чтобы иметь возможность агитировать общество голосовать за партию.

"Когда были выборы в 2002 году, я баллотировался от "Нашей Украины", а он ездил по городам за "За единую Украину", в которую входили Бойко, Табачник и другие. Ему даже тогда дали украинский паспорт, чтобы он мог агитировать. Я однажды попросил: "Иосиф, мне нужно, чтобы ты выступил в мою поддержку". Он приехал и дал концерт, пел на украинском. И из-за этого потом у него были проблемы", - вспомнил композитор.

Что известно о Кобзоне

Артист родом из Донецкой области. Его карьера развивалась стремительно, и он стал одним из самых известных советских певцов. После распада СССР Иосиф избирался членом Госдумы РФ, был участником партии "Единая Россия", а также поддерживал диктатора Путина во время аннексии Крыма.

После нападения захватчиков на Донбасс в 2014 году Кобзон неоднократно выступал на оккупированных территориях, а в 2015 году его даже наградили званием "героя ДНР". Из-за этого путинисту запретили въезд в Украину.

Сам певец много лет назад подтверждал, что является гражданином и России, и Украины. По его словам, он получил украинский паспорт, попросив об этом экс-президента Леонида Кучму.

К слову, в свое время фанат Путина называл украинцев "американскими марионетками". На Кобзона были наложены санкции и его лишили всех наград после его антиукраинских высказываний. Когда артиста спросили, что он думает об этом, тот ответил, что награды ему давала якобы "другая Украина".

Смерть исполнителя наступила 30 августа 2018 года в Москве. Последние сутки перед этим он провел в коме.

Напомним, ранее Александр Злотник рассказал, с какой просьбой к нему обращался путинист Охлобыстин.

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