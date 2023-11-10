По словам актрисы, она без проблем знакомит сына с мужчинами.

Украинская актриса Ксения Мишина рассказала, что всегда знакомит бойфрендов с сыном. По ее словам, Платон ее не ревнует, однако он был против ее последних отношений.

"Я своего ребенка знакомлю без проблем. Платон не ревнует, он наоборот может дать мне совет. Был очень против моих последних отношений", - рассказала знаменитость в программе "30+".

Сейчас Мишина не состоит в романтических отношениях. Она говорит, что не думает о том, что может остаться одна. По ее словам, если она захочет отношений, то они у нее появятся.

Также актриса рассказала о своем бывшем муже, который не участвовал в воспитании их общего сына, а появился лишь через 10 лет после его рождения.

"В начале войны появился отец, я подумала, кто я такая, чтобы не познакомить ребенка с отцом. Я спросила у сына, хочешь ли познакомиться. Он согласился, они познакомились, но через некоторое время я поняла, что у отца цель не построить отношения с сыном, а со мной закрыть какие-то вопросы. И когда он однажды сказал: "Я что-то не чувствую настоящей любви к ребенку", я его послала", - сказала Мишина.

По ее словам, она осталась одна еще во время беременности. Как призналась звезда, на первых месяцах у нее был токсикоз, муж ее не понимал. Их отношения стали адскими, поэтому они расстались.

Напомним, ранее Ксения Мишина поделилась секретом идеальной фигуры.

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