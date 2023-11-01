Актриса очень быстро потеряла двенадцать килограммов.

Украинская актриса, звезда сериалов "Крепостная", "Клятва врача", "За витриной" и других, Ксения Мишина рассказала детали о своем весе и росте.

Артистка пообщалась с фанатами в Instagram и ответила на их вопросы. Поклонников интересовало, какие вес и рост у звезды. Поэтому Мишина не скрывала, что весит примерно 50 кг, а ее рост – 168 см.

Ксения уточнила, какого рациона питания придерживается, чтобы иметь стройные формы.

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"Ем рыбу, морепродукты, яйца, сыр, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, крупы", - перечислила знаменитость.

Мишина добавила, что раньше даже высчитывала количество белков, жиров и углеводов, а теперь она этого не делает, потому что "видит все на глаз".

Напомним, недавно актриса Ксения Мишина попала в больницу и пережила хирургическое вмешательство. После того как она отошла от общего наркоза, оперативно вышла на связь с поклонниками и поделилась информацией о своем самочувствии. Сейчас с ней все хорошо.

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