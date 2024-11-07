'Была за Украину, а потом писала, что Путин не виноват': актриса Виктория Ращук разоблачила коллегу из РФ, которую считала близким человеком

По словам Ращук, больше они не общаются.

Известная украинская актриса Виктория Билан-Ращук рассказала, что с 2004 года, когда начала сниматься в кино, подружилась с российской коллегой Инной Гомес. Тогда женщина выражала поддержку Украине, но после начала полномасштабного вторжения резко изменила свою позицию. Из-за этого Виктория прекратила с ней общение, хотя и считала ее близкой подругой.

"У меня единственный был близкий человек - Инна Гомес, с которой знакома с 2004 года, с первых своих съемок в кино. Она мне всегда казалась такой сознательной, была за Украину, и она не понимала поступков России в Грузии, в Сирии, она это не поддерживала. Потом началась война, и первое, что она мне пишет: "Бери Вову и Катю, приезжайте ко мне, в Ростовской области в селе есть дом". Я пишу ей: "Ты нормальная? Вы на мою страну напали, и я должна становиться на ее защиту". И она начала мне писать, что это не Путин, это все Америка. Когда я услышала эту чушь, ответила: "Я все с тобой поняла". Для меня очень больно, особенно, когда много лет знакома с человеком", - поделилась Ращук в интервью УНИАН.

Актриса добавила, что больше ни с кем из россиян не дружила, потому что не хотела чувствовать себя униженной.

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"А с теми, кто приезжал к нам сниматься я не дружила, не общалась, более того, я брезговала общением с ними. Терпеть не могу, когда я чувствую себя униженной. Не люблю такие ощущения, поэтому их близко к себе не подпускала", - сказала знаменитость.

Она добавила, что еще в начале большой войны все же пыталась до них достучаться, но это было напрасно.

"Они нас блокируют, посылают, потом удаляют свои аккаунты. Не понимаю, зачем мы это делали? Это так унизительно, честно говоря. Тогда мы еще надеялись, что у людей проснется сознание, понимание. Ведь они здесь постоянно паслись, просто как коровы на лужайке. Покупали себе квартиры, машины, нормально себе жили за счет Украины", - говорит Виктория.

Напомним, Виктория Билан-Ращук в интервью УНИАН рассказала о волонтерстве, муже на войне, почему мечтала жить в Киеве, съемки с россиянами и кого из них считала близким человеком, однако разочаровалась.

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