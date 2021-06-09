8 июня популярному артисту исполнилось 44 года.

Американский рэпер Канье Уэст вчера, 8 июня, отмечал свой день рождения. В честь такого праздника его поздравила экс-супруга Ким Кардашьян.

Телезвезда опубликовала в Instagram фотографию с Канье и их детьми. Кроме того, она очень трогательно подписала этот снимок.

"С днем рождения! Буду любить тебя всю жизнь", - говорит Ким.

Напомним, недавно начали появляться слухи о том, что Ким и Канье разводятся. Приближенные к их семьи люди рассказывали, что такому решению послужило несколько причин. И, действительно, пара таки рассталась. Но, возможно, сейчас звезды решили попробовать восстановить свои отношения?

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Автор: Диана Могилевич