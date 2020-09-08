Брюс Уильямсон умер 6 сентября.

Известный в США певец, экс-солист группы The Temptations Брюс Уильямсон умер от коронавируса 6 сентября.

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Артист умер в возрасте 49 лет в своем доме в Лас-Вегасе, передает TMZ.

Известно то, что Уильямсон присоединился к коллективу The Temptations в 2006 году и продолжал выступать до 2015 года. Затем он покинул группу и выступал сольно. Стоит отметить, что группа получила премию "Грэмми".

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Автор: УНИАН